Адесанья: Джонсон — лучший боец ММА в мире на данный момент

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья считает Деметриуса Джонсона лучшим бойцом смешанных единоборств на данный момент.
«Лучший боец смешанных единоборств прямо сейчас? Деметриус Джонсон. Очень жаль, что сейчас его нет в UFC, но ему тут и так уже нечего доказывать», — приводит слова Исраэля Адесаньи Body Lock MMA.
31 марта 2019 года Деметриус Джонсон дебютировал в промоушене ONE, проведя там с тех пор уже три поединка. Все три боя закончились победой Джонсона, что позволило ему стать обладателем Гран-при ONE в наилегчайшем весе. Джонсон является рекордсменом по количеству успешных защит титулов в UFC — 11. На счету Джонсона 34 боя в ММА, в которых он одержал 30 побед и потерпел три поражения. Ещё один бой завершился ничейным исходом.
- 16 ноября 2019
-
15:50
-
14:59
-
13:48
-
12:28
-
11:15
-
10:08
-
09:36
-
08:00
-
07:48
-
00:56
- 15 ноября 2019
-
23:59
-
22:58
-
21:48
-
20:14
-
19:34
-
18:48
-
17:22
-
16:20
-
15:12
-
14:00
-
13:31
-
12:02
-
11:42
-
11:04
-
10:42
-
10:10
-
09:39
-
09:19
-
09:00
-
01:16
- 14 ноября 2019
-
23:48
-
21:25
-
20:54
-
19:50
-
19:01