Адесанья: Джонсон — лучший боец ММА в мире на данный момент

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья считает Деметриуса Джонсона лучшим бойцом смешанных единоборств на данный момент.



«Лучший боец смешанных единоборств прямо сейчас? Деметриус Джонсон. Очень жаль, что сейчас его нет в UFC, но ему тут и так уже нечего доказывать», — приводит слова Исраэля Адесаньи Body Lock MMA.



31 марта 2019 года Деметриус Джонсон дебютировал в промоушене ONE, проведя там с тех пор уже три поединка. Все три боя закончились победой Джонсона, что позволило ему стать обладателем Гран-при ONE в наилегчайшем весе. Джонсон является рекордсменом по количеству успешных защит титулов в UFC — 11. На счету Джонсона 34 боя в ММА, в которых он одержал 30 побед и потерпел три поражения. Ещё один бой завершился ничейным исходом.