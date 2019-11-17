Бёсель стал временным чемпионом мира по версии WBA в полутяжёлом весе

Поздней ночью 17 ноября в немецком Халле завершился турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стало титульное противостояние в полутяжёлом весе. На кону встречи местного боксёра Доминика Бёселя со шведом Свеном Форнлингом стоял вакантный пояс временного чемпиона мира по версии WBA.

Бой не получился ярким и изобиловал множеством нарушений и грязной работы со стороны Бёселя, на что рефери не обращал внимания. Более активный Форнлинг натыкался на точные встречные атаки Доминика и проигрывал по очкам. В одиннадцатом раунде Бёсель поймал соперника жёстким правым прямым, после чего добил ошеломлённого соперника в углу ринга.

Таким образом, Бёсель стал обладателем титула временного чемпиона мира. Напомним, полноценным поясом WBA в этом дивизионе владеет Дмитрий Бивол.