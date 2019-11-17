Боец UFC Брансон: Соуза и Блахович уложили моего ребёнка спать. Спасибо, парни
Американский боец UFC Дерек Брансон, выступающий в среднем весе, поделился впечатлениями от главного события турнира UFC Fight Night 164, в котором встретились Ян Блахович и Роналдо Жакаре Соуза. Бой не изобиловал яркими действиями, и Брансон лишний раз подчеркнул это, отметив, что такое противостояние помогло ему уложить спать ребёнка.
«Я доволен. Жакаре и Ян Блахович уложили моего ребёнка спать. Спасибо, парни. У меня такое чувство, будто я должен оплатить услуги няни», — написал Брансон.
Соответствующий пост можно увидеть на странице спортсмена в социальной сети «Твиттер».
Напомним, противостояние Яна Блаховича и Роналдо Жакаре Соузы продлилось все пять раундов и завершилось победой поляка решением судей.
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