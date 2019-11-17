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18-летняя чемпионка Украины по боксу погибла в Киевской области

18-летняя чемпионка Украины по боксу погибла в Киевской области
Бокс/ММА / Женский бокс 0

На Украине погибла 18-летняя чемпионка Украины по боксу, участница женской молодёжной сборной Украины Амина Булах, сообщает «Украинская правда».

По данным полиции, поезд сбил человека в селе Тарасовка Киево-Святошинского района на железнодорожном переезде.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что 18-летняя погибшая жительница села Тарасовка поздно вечером вышла из аптеки и направилась домой через железнодорожный переезд, находясь в наушниках, и не услышала приближения поезда, который двигался из Киева в сторону Фастова. Девушка погибла на месте происшествия», — гласит сообщение правоохранительных органов.

Амина Булах была членом молодёжной сборной Украины по боксу, кроме титула чемпионки Украины являлась бронзовым призёром молодёжного чемпионата Европы — 2019.

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