Энтони Джонсон собирается вернуться в UFC в 2020 году

Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе Энтони Джонсон признался, что готов к возвращению в октагон.



«Я возвращаюсь. Сейчас чувствую себя намного сильнее. Мои удары стали мощнее, тяжелее и быстрее. Недавно тренер сказал мне, что я всё ещё опасен. В первые два дня на спаррингах я смог уронить двоих. Так что всё сейчас идёт как нужно. Сначала планировал возвращение на апрель или май. Но, может быть, всё же вернусь летом — в июне или июле. Когда бы это ни произошло, хочу продемонстрировать зрителям весь свой арсенал. Хочу драться и делать людям больно», — приводит слова Энтони Джонсона MMAFighting.



Джонсон не выступал в смешанных единоборствах с апреля 2017 года. В последнем поединке он проиграл Даниэлю Кормье удушающим приёмом.