Менеджер Магомедшарипова заявил о готовности Забита к титульному бою

Ризван Магомедов, менеджер российского бойца смешанного стиля Забита Магомедшарипова, выступающего в UFC в полулёгкой весовой категории, заявил, что его подопечный готов сразиться за чемпионский пояс.

Действующим чемпионом организации в полулёгком весе является Макс Холлоуэй, следующем соперником которого станет Александер Волкановски, первый номер рейтинга в соответствующей категории.

«Очевидно, что мы подождём результата боя Холлоуэй – Волкановски. Давайте посмотрим, как он пройдёт. Мы готовы к титульному бою. Если мы получим шанс на его проведение, то воспользуемся им.

Также мы открыты к поединку с Яиром Родригесом или с кем-то из пары Корейский Зомби – Брайан Ортега.

В следующем бою у Забита будет пять раундов. Мы покажем, что он готов к этому», — приводит слова Магомедова BJPenn.com.

9 ноября Магомедшарипов одержал 18-ю победу в 19 поединках в MMA, победив Келвина Каттара на турнире UFC в Москве, и поднялся на четвёртую строчку в рейтинге полулегковесов.



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