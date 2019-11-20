Юбэнк пообещал разобраться с Коробовым

Британский боксёр Крис Юбэнк поделился ожиданиями от титульной встречи с Матвеем Коробовым, а также поделился планами на дальнейшие бои.

«Думаю, что Коробов будет для меня неудобен вплоть до тех пор, пока я не прижму его. Когда это случится, я покажу, почему болельщики меня любят. Когда я разберусь с Коробовым, на моём радаре определённо появится Чарло. Его считают элитой среднего веса, но я намерен доказать, что он не на моём уровне. Будет здорово получить его после того, как я одержу победу над Коробовым. У нас получится хороший бой, наши стили сделают эту встречу захватывающей», — приводит слова британца BoxingScene.

Напомним, что Крис Юбэнк и Матвей Коробов встретятся 7 декабря. На кону боя будет стоять титул временного чемпиона мира по версии WBA.