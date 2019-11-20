Тренер Альвареса опроверг слухи, что бой Сауля с Ковалёвым был договорным

Тренер действующего чемпиона мира в трёх весовых категориях Сауля Альвареса Эдди Рейносо опроверг слухи о том, что недавний поединок подопечного с экс-чемпионом мира Сергеем Ковалёвым носил договорной характер. Также специалист подчеркнул, что россиянина не ставили в заведомо проигрышные условия, заставляя его держаться в лимите весовой категории едва ли не до начала боя.
«В первую очередь, как тренер и менеджер Альвареса, я хочу прояснить, что мы никого не обезвоживаем, не покупаем и не подстраиваем бои. Мы всегда адаптируемся под соперника, и даже с Флойдом Мейвезером мы согласились встретиться в промежуточном весе.
Похоже, здесь есть тёмные намерения дискредитировать нашего бойца и минимизировать его достижения. Как настоящие фанаты-мексиканцы, мы должны гордиться тем, что в настоящий момент лучший боксёр мира представляет нашу страну», — приводит слова Рейносо BoxingScene.
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