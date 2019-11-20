Коробов — о бое с Юбэнком: на этот раз покину Barclays Center с титулом

Боксёр среднего веса Матвей Коробов поделился ожиданиями от титульной встречи с Крисом Юбэнком, которая пройдёт 7 декабря 2019 года на арене Barclays Center. На кону боя будет стоять вакантный пояс временного чемпиона мира по версии WBA.
«Будет здорово вернуться в Barclays Center. Но на этот раз я покину его с титулом. Полагал, что заслуживаю немедленного реванша с Чарло, так как многие были уверены, что в том бою победил я. Думаю, что, когда я справлюсь с Юбэнком, Чарло вынужден будет встретиться со мной во второй раз. Посмотрим, пока я фокусируюсь лишь на Юбэнке.
Он хороший боец, но уверен, что мои навыки и техника лучше, чем у него. Моих лучших кондиций будет достаточно для того, чтобы победить Криса», — приводит слова Коробова BoxingScene.
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