Судьи и рефери, работавшие на Олимпиаде в Рио, отстранены от ОИ в Токио

Международный олимпийский комитет продолжает работу по очищению системы любительского бокса. Так, было принято решение, что все судьи и рефери, работавшие на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, будут отстранены от участия на Олимпиаде в Токио в 2020 году, сообщает Inside the Games.

В МОК создадут пул судей и рефери, из которого будут отбираться специалисты, подходящие для работы на главном спортивном турнире четырёхлетия. Судейский корпус Олимпиады в Токио должен будет пройти специальную аттестацию, также будет изучаться биография каждого рефери. Всё это делается для повышения прозрачности проведения боксёрских турниров на любительском уровне. Олимпиада в Рио была омрачена множеством судейских скандалов в боксе. МОК расследует возможные договорные результаты того турнира.

Из других нововведений стоит отметить правило, согласно которому счёт боя будет демонстрироваться на табло после каждого раунда. Добавим, рефери, отработавшие на Олимпиаде в Рио, отстранены даже от квалификационных олимпийских соревнований.