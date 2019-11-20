Ломаченко — о Ковалёве: кроме как заработать, не вижу смысла для него продолжать

Чемпион мира в лёгком весе по версиям WBA Super, WBO и WBC Василий Ломаченко поделился впечатлениями от поединка Сауля Альвареса и Сергея Ковалёва, отдав должное действиям россиянина.

«Удивил результат. Говорю как есть. Серёга уже боец возрастной. Кроме как заработать, не вижу смысла ему продолжать карьеру. Если выходишь зарабатывать деньги, то вопросов нет, это твой хлеб. Но как боксёр топ-уровня, наверное, возраст берёт своё. Поэтому думал, что бой закончится быстрее.

Мы знаем, Серёга шесть раундов держится хорошо, а потом начинаются проблемы с кондициями. Поэтому думал, что после шестого начнётся развязка и раунду к восьмому всё закончится. Но Серёга с командой построили правильную тактику. Он хорошо держался, записки говорят сами за себя, но это бокс", — сказал Ломаченко в интервью, размещённом на его официальном YouTube-канале.