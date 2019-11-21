«Он не совсем дружит с дисциплиной». Отец Хабиба — об А. Нурмагомедове

Абдулманап Нурмагомедов, дядя и тренер российского бойца UFC Абубакара Нурмагомедова, прокомментировал поражение подопечного на турнире организации в Москве 9 ноября. А. Нурмагомедов в дебютном поединке в UFC проиграл немцу Давиду Заваде, который применил удушающий приём в первом раунде.

«Это его ошибка. Он сожалеет об этом. Абубакар был уверен, что выиграет, но получилось совсем иначе. Он не совсем дружит с дисциплиной», — цитирует Абдулманапа Нурмагомедова ТАСС.

По словам Нурмагомедова-старшего, не исключён вариант, при котором Абубакару придётся покинуть UFC.

«Следующее поражение — вылетит, вопрос закроется. Хочет драться — значит будет пахать», — сказал он.

Абубакар Нурмагомегодов — двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в лёгком весе.

Уткин поддержал многожёнство после слов отца Хабиба