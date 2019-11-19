Уткин поддержал многожёнство после слов отца Хабиба

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал слова Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Ранее Нурмагомедов-старший не исключил, что у него появится вторая жена.

«Абдулманап Нурмагомедов сообщил, что намерен взять ещё одну жену. Фраза напоминает магазин, но просто надо понимать, что «взять в жёны ещё одну жену» звучит настолько не по-русски, что и называется нерусским словом «тавтология».

Меня давно интересует вопрос: а что в этом такого? В чём причина запрета многожёнства? Если все согласны, что плохого?

В конце концов, запрет многожёнства — он что запрещает? Реально ничего. Разводясь, мужчина платит алименты, то есть содержит первую семью. Как и вторую. Ему запрещён секс, что ли, с первой? Что в реальности?

В христианстве это не принято, так там много чего не принято. Аборты, например. Потом, мы светское государство…

Короче, я за многожёнство. Кто хочет, кто может (во всех отношениях), пусть живёт хоть как. Моим глазам не место в чужой семье, а государству — в чужой постели», — написал Уткин в своём телеграм-канале.