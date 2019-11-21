Хабиб назвал Макгрегора идиотом и объяснил, почему не реагирует на оскорбления

Российский боец Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, рассказал, почему не реагирует на оскорбления со стороны Конора Макгрегора, бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях. На пресс-конференции в Москве в октябре Макгрегор не смог удержаться от резких слов в адрес представителей Дагестана и лично Хабиба.

«Даже когда я молчу, ничего не говорю, люди всё равно могут сделать выводы для себя: смотрите, дескать, один из них болтает, а другой действует. Говорить — это одно, но, когда доходит до дела, он ведёт себя совершенно иначе.

Для меня с его стороны вообще не было никаких оскорблений. Он просто идиот. А на идиотов мы внимание не обращаем», — приводит слова Нурмагомедова RT.

Макгрегор проиграл Нурмагомедову в титульном поединке в октябре 2018 года и с тех пор не выходил в октагон.

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