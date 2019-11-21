Хабиб назвал Макгрегора идиотом и объяснил, почему не реагирует на оскорбления

Российский боец Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, рассказал, почему не реагирует на оскорбления со стороны Конора Макгрегора, бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях. На пресс-конференции в Москве в октябре Макгрегор не смог удержаться от резких слов в адрес представителей Дагестана и лично Хабиба.
«Даже когда я молчу, ничего не говорю, люди всё равно могут сделать выводы для себя: смотрите, дескать, один из них болтает, а другой действует. Говорить — это одно, но, когда доходит до дела, он ведёт себя совершенно иначе.
Для меня с его стороны вообще не было никаких оскорблений. Он просто идиот. А на идиотов мы внимание не обращаем», — приводит слова Нурмагомедова RT.
Макгрегор проиграл Нурмагомедову в титульном поединке в октябре 2018 года и с тех пор не выходил в октагон.
- 21 ноября 2019
-
12:02
-
11:06
-
10:02
-
09:12
-
00:59
- 20 ноября 2019
-
23:15
-
22:45
-
21:41
-
20:22
-
19:28
-
18:25
-
17:23
-
16:31
-
15:54
-
14:27
-
13:45
-
12:41
-
11:55
-
10:57
-
10:07
-
09:27
-
00:34
-
00:21
-
00:13
- 19 ноября 2019
-
23:34
-
22:59
-
21:57
-
20:49
-
19:43
-
19:19
-
18:16
-
17:48
-
16:05
-
15:58
-
15:08