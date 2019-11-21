Экс-чемпионка UFC подразнила поклонников откровенным фото в «Инстаграме»

Бразильская спортсменка Крис Жустину, бывшая чемпионка UFC в женской полулёгкой весовой категории, показала в «Инстаграме» кадр с откровенной фотосессии.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
34-летняя Жустину, известная под прозвищем Сайборг (киборг), лишилась чемпионского пояса UFC в декабре 2018 года, после того, как уступила соотечественнице Аманде Нуньес, победившей нокаутом.
В июле 2019 года Жустину победила представительницу Канады Фелисию Спенсер, после чего ушла из UFC и подписала соглашение с Bellator. Первый бой в новой для себя организации спортсменка проведёт в январе 2020 года, когда её соперницей станет Джулия Бадд из Канады.
На счету Жустину 24 поединка в смешанных единоборствах, в которых она одержала 21 победу и потерпела два поражения, а ещё один бой признали несостоявшимся.
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