Нурмагомедов назвал Фёдора Емельяненко величайшим бойцом в истории ММА

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов составил свою версию лучших бойцов в истории смешанных единоборств. По словам россиянина, в UFC пальма первенства принадлежит экс-чемпиону организации в двух весовых категориях Жоржу Сен-Пьеру. Но лучшим в ММА в целом Хабиб назвал Фёдора Емельяненко.

«В UFC номер один — Жорж Сен-Пьер, он был чемпионом как в клетке, так и снаружи. На втором месте — Джон Джонс, на третьем — Деметриус Джонсон, который одиннадцать раз защищал титул. Но вне UFC и вообще в ММА на первом месте Фёдор Емельяненко», — приводит слова Нурмагомедова ТАСС.

Напомним, Фёдор Емельяненко в скором времени намерен завершить карьеру. Следующий поединок он проведёт 29 декабря. На турнире в Токио он померится силами с Куинтоном Джексоном.