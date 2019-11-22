Марко Хук проведёт следующий поединок с Джо Джойсом

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Марко Хук (41-5-1, 28 КО) проведёт следующий поединок 11 января 2020 года. Его соперником станет перспективный и по-прежнему небитый британец Джо Джойс (10-0, 9 КО), сообщает Boxingnews24. Противостояние состоится в Ганновере (Германия), а на кону боя будет стоять титул чемпиона Европы по версии EBU.

Для Хука эта встреча станет первой с мая 2019 года. 17 мая Марко провёл первый за многие годы бой в супертяжёлом весе. Его оппонентом был Ник Гуивас, но в итоге поединок был признан несостоявшимся. Что касается Джойса, то серебряный призёр Олимпийских игр в Рио предыдущий бой провёл в июле 2019 года, тогда он единогласным решением судей одолел экс-претендента на титул чемпиона мира Брайанта Дженнингса.