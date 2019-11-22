Ковалёв: вёл поединок с Альваресом не в лучшей форме

Российский боксёр Сергей Ковалёв снова прокомментировал итоги поединка с мексиканцем Саулем Альваресом. 2 ноября Ковалёв проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде и лишился титула чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO.



«С того времени, как я в сториз выставил своё высказывание по поводу боя с Канело и профанов в боксе, многие люди высказали сумасшедшие вещи. Очень хочется прояснить эту ситуацию.



Я боксировал свой самый важный бой в карьере не в самой лучшей своей форме и проиграл. Но я никогда не отказываюсь от вызовов, которые мне преподносит Бог в жизни и в моей спортивной карьере.



Я не имею ничего против Канело. Он великий чемпион, и он был лучше меня 2 ноября. Канело хотел драться со мной, и он подрался, большой ему респект за такое решение — сделать шаг в новую для него весовую категорию.



Если бы Канело не захотел этого боя, его бы не было, так как Golden Boy Promotion были против этого боя. Договорённость в отношении нашего боя заняла много месяцев, чтобы прийти к финальному соглашению.



Трудность процессу доставляла обязательная защита против Энтони Ярда. Но между отказом от боя с Канело и риском я выбрал риск, дав согласие на бой, но после того, как выполню своё обещание перед своими фанатами в своём родном городе Челябинске, защитив титул WBO.



У меня было только 10 недель между боями. Я был уставшим, но я верил в то, что смогу выиграть этот бой. Я не мог потерять возможность боксировать с Канело, так как при победе для меня открылись бы совсем другие возможности и перспективы. Я делал всё возможное для своей семьи. Я отдал все свои силы, которые во мне остались, для боя 2 ноября, но, к сожалению, этого не хватило для победы. Я извиняюсь перед настоящими фанатами, кто не делал букмекерских ставок, желая заработать на этом, а искренне болел за меня.



С большим временем для отдыха между боями мог бы быть совсем иной результат, и, возможно, в один прекрасный день мне снова выпадет честь боксировать с Канело, когда у меня будет достаточно времени подготовиться к бою и показать себя в лучшей форме. Наш бой был непростым, и Канело выиграл его. Мое уважение ему.



Он чемпион и не заслуживает плохих слов в свой адрес. Это бокс, и тут всякое случается.



Как боксёры, мы рискуем своим здоровьем и жизнью для блага своих семей и зрелища для фанатов бокса. Мы делаем всё возможное, что в наших силах», — написал Ковалёв в своём «инстаграме».