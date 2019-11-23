Альварес: Ковалёв не умеет проигрывать

Действующий чемпион мира в трёх весовых категориях Сауль Альварес отреагировал на слова бывшего чемпиона мира Сергея Ковалёва о причинах проигрыша Альваресу. Альварес отметил, что Ковалёв не умеет проигрывать.



«Ковалёв не умеет проигрывать. Вес — это совершенно не оправдание. Всем боксёрам приходится работать, чтобы сделать вес. Договорной характер поединка? СМИ умеют вырывать вещи из контекста. Если вы понимаете бокс, то можете высказать свою точку зрения. Если вы понимаете, о чём говорите. Но нет никаких причин беспокоить меня подобными претензиями», — приводит слова Сауля Альвареса ESPN Deportes.



Напомним, ранним утром 3 ноября мск Сергей Ковалёв досрочно проиграл Саулю Альваресу и лишился титула по версии WBO.