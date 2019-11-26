Латвийский боксёр первого тяжёлого веса, финалист второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии Майрис Бриедис лишён титула чемпиона мира по версии WBO, сообщает BoxingScene.
Бриедис завоевал этот пояс летом 2019 года, когда в полуфинале турнира WBSS нокаутировал Кшиштофа Гловацкого, и, таким образом, отобрал титул у поляка. Но тот поединок завершился громким скандалом. Во втором раунде Майрис провёл удар локтем, также соперники продолжали боксировать после гонга на перерыв. При этом рефери в сложный момент не дал восстановиться Гловацки и допустил ещё ряд нарушений.
В итоге Бриедис добыл победу в третьем раунде и стал финалистом WBSS, в решающем бою он должен встретиться с Юниером Дортикосом. Однако в WBO, на фоне громкого скандала с Гловацким, потребовали от Майриса немедленно дать реванш поляку.
Поскольку предполагаемый повторный бой с Кшиштофом практически пересекается с датой встречи с Дортикосом, Бриедис отказался от требований WBO. В свою очередь руководство организации лишило латвийца титула. Теперь пояс стал вакантным и Гловацки снова сможет его оспорить. При этом соперник экс-чемпиона ещё не определён.
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