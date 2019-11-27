Бетербиев: охочусь не за головами, а за поясами

Российский боксёр, чемпион мира по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев признался, что не хочет проводить бой с соотечественником Сергеем Ковалёвым.
«Бой с Сергеем Ковалёвым? Честно говоря, я охочусь не за головами, а за поясами. Деньги тоже важная составляющая в моем деле. Но на первом месте всегда бой и титул. Поэтому поединок с Ковалевым не так интересен. Он проиграл пояс WBO Саулю Альваресу. А титулом WBA владеет Дмитрий Бивол. Конечно, одного моего желания, чтобы биться с ними, мало. Но я уверен, придет день, и мы сойдемся с оставшимися чемпионами.
Бой в России? По контракту с новой промоутерской компанией Top Rank Боба Арума один бой в год могу провести в России. Главное все организовать. А так это реальная история побоксировать в России. Дома, как говорится, и стены помогают. С другой стороны, в России, в Канаде или США в ринге помощников не будет. С соперником мы будем один на один. Но было бы приятно при домашних трибунах выступить, тем более в статусе чемпиона мира», — приводит слова Бетербиева «Российская газета».
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