Макгрегор и Серроне встретятся 18 января. Бой пройдёт в полусреднем весе

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор проведёт следующий поединок 18 января. Его соперником станет экс-претендент на титул чемпиона Дональд Серроне, сообщает обозреватель Бретт Окамото на своей странице в «Твиттере» со ссылкой на президента UFC Дэну Уайта.

Бой пройдёт в полусреднем весе. Соперники встретятся на шоу UFC 246, проведение которого запланировано в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Напомним, Макгрегор не появлялся в октагоне с октября 2018 года, когда в титульном противостоянии досрочно проиграл Хабибу Нурмагомедову. Что касается Серроне, то американец проиграл два предыдущих поединка. В минувшей встрече он был нокаутирован Джастином Гэтжи. Тот бой прошёл в лёгком весе.