Емельяненко и Кокляев провели дуэль взглядов и пожали руки. Видео

Сегодня, 29 ноября, в Москве на «ВТБ Арене» состоится поединок с участием бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева. Бой пройдёт по правилам бокса.

Вчера, 28 ноября, состоялась процедура взвешивания спортсменов. Кокляев оказался на 20,5 кг тяжелее Емельяненко. После взвешивания бойцы провели дуэль взглядов и пожали друг другу руки. Видео выложили в «инстаграме» пользователя igorkakdela_official.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. Для 40-летнего Кокляева это будет дебют в единоборствах.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Емельяненко — Кокляев.

Кокляев признался, что испытывает мандраж перед боем с Емельяненко