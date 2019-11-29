Кокляева в боксе сравнили с Месси и Роналду в хоккее на траве

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков рассказал об ожиданиях от поединка бойца MMA Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева. Бой Емельяненко — Кокляев состоится на «ВТБ Арене» в Москве сегодня, 29 ноября, и пройдёт по правилам бокса.

По словам Шестакова, у Кокляева примерно столько же шансов на победу над Емельяненко, сколько было бы у знаменитых футболистов Лионеля Месси и Криштиану Роналду, если бы им довелось сыграть в хоккей на траве.

«На мой взгляд, заставить Михаила Кокляева выйти против профессионального бойца на ринг — это то же самое, что выпустить Месси или Роналду играть в хоккей на траве: вроде и бегают хорошо, и мяч есть, но с клюшкой обращаться не умеют.

Скорее всего, Михаилу не хватит ни техники, ни выносливости. Тем более что Александр моложе и находится в прекрасной физической форме. Да и порхать, как бабочка, на ринге, как это делал Мохаммед Али, в 40 лет и с массой 130 кг не так-то просто», — цитируют Шестакова «Известия».

Емельяненко и Кокляев провели дуэль взглядов и пожали руки. Видео