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Нокаут Кокляева, смех Емельяненко и селфи Запашного. Фото с «главного боя года»

Михаил Кокляев и Александр Емельяненко
Нокаут Кокляева, смех Емельяненко и селфи Запашного. Фото с «главного боя года»
Бокс/ММА / ММА 0

29 ноября в Москве на стадионе «ВТБ-Арена» прошёл вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретились известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и стронгмен Михаил Кокляев. Поединок был рассчитан на четыре раунда, а на его кону стоял пояс чемпиона по версии РЕН ТВ в супертяжёлом весе.

Преимущество Александра Емельяненко в ударной технике были видно невооружённым взглядом с первых же секунд. После первого жёсткого попадания Емельяненко дал возможность Михаилу восстановится и не пошёл на добивание. Но уже через несколько мгновений Кокляев пропустил ещё одну атаку соперника и упал. Невзирая на то что рефери достаточно долго вёл счёт, Кокляев восстановиться не сумел. В итоге третий в ринге зафиксировал досрочную победу Емельяненко.

Лучшие кадры с «главного боя года» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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