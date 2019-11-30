Арум: Джошуа переоценён, Руис снова его победит
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился ожиданиями от повторного противостояния чемпиона мира в супертяжёлом весе Энди Руиса с экс-чемпионом Энтони Джошуа. По его словам, во втором поединке победа снова останется за мексиканцем.
«Думаю, Руис снова победит. Джошуа переоценённый боксёр, в то время как Энди недооценённый. Я знаю, насколько хорош Руис. В мыслях Джошуа постоянно будет то, что он проиграл Энди нокаутом. Это важный фактор, но мне сложно сказать, как сильно это повлияет на ход поединка», — приводит слова функционера Boxingnews24.
Энтони Джошуа и Энди Руис проведут повторный поединок 7 декабря. Встреча пройдёт в Саудовской Аравии. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Джошуа — Руис.
Последний большой бокс в 2019 году. Руис — Джошуа: реванш! LIVE
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