Арум: Джошуа переоценён, Руис снова его победит

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился ожиданиями от повторного противостояния чемпиона мира в супертяжёлом весе Энди Руиса с экс-чемпионом Энтони Джошуа. По его словам, во втором поединке победа снова останется за мексиканцем.

«Думаю, Руис снова победит. Джошуа переоценённый боксёр, в то время как Энди недооценённый. Я знаю, насколько хорош Руис. В мыслях Джошуа постоянно будет то, что он проиграл Энди нокаутом. Это важный фактор, но мне сложно сказать, как сильно это повлияет на ход поединка», — приводит слова функционера Boxingnews24.

Энтони Джошуа и Энди Руис проведут повторный поединок 7 декабря. Встреча пройдёт в Саудовской Аравии. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Джошуа — Руис.