Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Арум: Джошуа переоценён, Руис снова его победит

Арум: Джошуа переоценён, Руис снова его победит
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился ожиданиями от повторного противостояния чемпиона мира в супертяжёлом весе Энди Руиса с экс-чемпионом Энтони Джошуа. По его словам, во втором поединке победа снова останется за мексиканцем.

«Думаю, Руис снова победит. Джошуа переоценённый боксёр, в то время как Энди недооценённый. Я знаю, насколько хорош Руис. В мыслях Джошуа постоянно будет то, что он проиграл Энди нокаутом. Это важный фактор, но мне сложно сказать, как сильно это повлияет на ход поединка», — приводит слова функционера Boxingnews24.

Энтони Джошуа и Энди Руис проведут повторный поединок 7 декабря. Встреча пройдёт в Саудовской Аравии. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Джошуа — Руис.

Последний большой бокс в 2019 году. Руис — Джошуа: реванш! LIVE
Переигровка самого сенсационного боя этого года. Британская звезда попробует вернуть свои титулы в рематче с выскочкой из Мексики.
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019