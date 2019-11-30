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Василевский: Кокляеву надо было драться с Емельяненко по-колхозному

Василевский: Кокляеву надо было драться с Емельяненко по-колхозному
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Известный российский боец ММА Вячеслав Василевский поделился впечатлением от противостояния бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко со стронгменом Михаилом Кокляевым.

«Предсказывал примерно такой исход, только получилось более жёстко. На мой взгляд, ожидаемо. Может, чуть подольше продержался бы. Михаил ошибся в плане того, что начал играть в боксёра, начал сыпать прямые удары. Надо было руки к башке, подходить и стараться вкладывать силы в один-два удара.

Опять же, вряд ли бы он выиграл, но шанс бы был. А он начал сыпать и боксоваться с Сашей. Это неправильно, надо было идти по-колхозному драться, не надо было ввязываться в его игру. За два месяца никогда не научишься боксировать», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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