Олимпийский чемпион Чахкиев подтвердил вызов Емельяненко на бой

Олимпийский чемпион 2008 года в весовой категории до 91 кг и член Совета чемпионов Федерации бокса России Рахим Чахкиев подтвердил вызов на бой российского бойца ММА Александра Емельяненко.
«Добрый день! Меня зовут Рахим Чахкиев, я являюсь олимпийским чемпионом по боксу. Совсем недавно прошёл турнир по боксу, в котором выиграл Саша Емельяненко. Я тебя, Саша, с этим от души поздравляю. Слышал, ты бросил вызов всем, кто хочет с тобой подраться и помериться силами. Я принимаю этот вызов и готов сразиться с тобой. В том бою мы не увидели бокса. Я не хочу, чтобы бокс потерял свою красоту. Поэтому принимай вызов и готовься», — сказал Рахим Чахкиев.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Ранее Федерация бокса России выпустила заявление, в котором выразила готовность организовать бой Александра Емельяненко и олимпийского чемпиона Рахима Чахкиева.
На профессиональном ринге 36-летний Чахкиев одержал 26 побед и потерпел три поражения. Свой последний поединок титулованный боксер провёл в декабре 2016 года, после чего завершил карьеру.
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