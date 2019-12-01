Нганну предложил Волкову подраться на UFC 246
Боец UFC Фрэнсис Нганну выразил желание выйти в октагон с россиянином Александром Волковым на турнире UFC 246.
«Какие у тебя планы на 18 января?! Готов предложить тебе бесплатную поездку в самый интересный город в мире Лас-Вегас», — сообщается в «твиттере» Нганну.
33-летний Нганну одержал 14 побед в 17 боях.
На счету 31-летнего Волкова 31 победа в 38 боях.
Турнир UFC 246 пройдет 18 января 2020 года в Лас-Вегасе. На этом турнире состоится возвращение в октагон ирландца Конора Макгрегора против американца Дональда Серроне.
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