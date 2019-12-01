Порье дал прогноз на бой Макгрегора и Серроне
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье поделился мнением о предстоящем поединке бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и Дональда Серроне.
«Конор победит техническим нокаутом», — написал в своём «твиттере» Дастин Порье.
Напомним, Конор Макгрегор вернётся в октагон 18 января 2020 года на турнире UFC 246. Соперником Макгрегора станет Дональд Серроне, а поединок пройдёт в полусреднем весе.
Напомним, Макгрегор не появлялся в октагоне с октября 2018 года, когда в титульном противостоянии досрочно проиграл Хабибу Нурмагомедову. Что касается Серроне, то американец проиграл два предыдущих поединка. В минувшей встрече он был нокаутирован Джастином Гэтжи. Тот бой прошёл в лёгком весе.
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