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Последний соперник скончавшегося боксёра Дадашева вернулся на ринг

Последний соперник скончавшегося боксёра Дадашева вернулся на ринг
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Пуэрториканский боксёр Субриэль Матиас провёл первый поединок после смерти российского боксёра Максима Дадашева. Напомним, Дадашев скончался от травм, полученных в поединке с Матиасом.

30 ноября Матиас провёл бой против Джонатана Хосе Эниза. Матиас одержал победу в пятом раунде нокаутом. Теперь на его счету 15 побед в 15 поединках, все они одержаны досрочно.

Дадашев провёл роковой бой 19 июля в США. Матиас доминировал на протяжении всего поединка, бой за статус претендента на титул чемпиона мира по версии IBF был остановлен после 11-го раунда. Вскоре после поединка россиянину стало плохо. Дадашева отвезли в больницу, где у него диагностировали отёк мозга. Врачи провели операцию, но Дадашев скончался через несколько дней.

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