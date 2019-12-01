Последний соперник скончавшегося боксёра Дадашева вернулся на ринг

Пуэрториканский боксёр Субриэль Матиас провёл первый поединок после смерти российского боксёра Максима Дадашева. Напомним, Дадашев скончался от травм, полученных в поединке с Матиасом.



30 ноября Матиас провёл бой против Джонатана Хосе Эниза. Матиас одержал победу в пятом раунде нокаутом. Теперь на его счету 15 побед в 15 поединках, все они одержаны досрочно.



Дадашев провёл роковой бой 19 июля в США. Матиас доминировал на протяжении всего поединка, бой за статус претендента на титул чемпиона мира по версии IBF был остановлен после 11-го раунда. Вскоре после поединка россиянину стало плохо. Дадашева отвезли в больницу, где у него диагностировали отёк мозга. Врачи провели операцию, но Дадашев скончался через несколько дней.