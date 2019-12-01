Вахитов: чтобы оставаться чемпионом, нужно побеждать лучших

Лучший российский тайбоксёр Артём Вахитов, на протяжении четырёх лет владеющий титулом чемпиона мира по версии Glory, готовящийся возобновить выступления в начале 2020 года, рассказал о бойцовских принципах. По его словам, ему всё равно, с кем биться.
«Для меня главное – боксировать, неважно с кем, я даже не готовлюсь под конкретного бойца, так как это меня только ограничит в ринге. Сейчас в моём дивизионе достаточно соперников, с которыми я ещё не встречался, здоровая конкуренция есть всегда. Рейтинг меняется практически после каждого турнира, поэтому я не со всеми бойцами успел встретиться, например с Майклом Дуутом, Зинедином Амер-Лейном, Филипе Мишелетти. Чтобы оставаться чемпионом, нужно побеждать всех. И я к этому готов. Мне самому интересно показать максимум своих сил и возможностей», — рассказал Вахитов.
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