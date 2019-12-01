Арум: удары Уайлдера похожи на удары Майка Тайсона

Боб Арум, промоутер бывшего чемпиона мира по боксу британца Тайсона Фьюри, оценил ударную технику Деонтея Уайлдера.



«Уайлдер — другой тип ударника. Его удары похожи на удары Майка Тайсона. Они на одном уровне по мощи. Является ли Уайлдер лучшим нокаутером в истории? Да, для этого есть веские основания», — приводит слова Боба Арума BoxingScene.



Подопечный Боба Арума Тайсон Фьюри выйдет в ринг с американцем Деонтеем Уайлдером, действующим чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC, 22 февраля. Официального объявления о поединке ещё не было, однако ожидается, что он пройдёт в Лас-Вегасе. В первом поединке Фьюри и Уайлдера, состоявшемся в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья.



Уайлдер провёл 43 поединка в профессиональном боксе, одержав 42 победы (в том числе 41 нокаутом). На счету Фьюри 29 побед в 30 боях.