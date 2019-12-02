Хабиб открыл в Махачкале школу единоборств в честь своего отца

Сегодня, 2 декабря, в Махачкале открыли школу единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. На открытии школы присутствовал и сам Хабиб.
«Открыли зал смешанных единоборств, здесь будет борьба, боевое самбо, грэплинг, тайский бокс, ММА. Все условия, чтобы дети ходили и тренировались. Чтобы проводили время в зале. Сделали большую квадратуру в зале, чтобы одновременно могли как минимум 100 человек тренироваться. Зал сможет принять 150-200 человек. Есть качалка, парная, клетка, боксёрская зона и больше 400 кв. м татами. Одновременно здесь могут тренироваться до 200 человек.
Долгожданный зал для нашей команды. Ребята шутят, что хоть под конец карьеры будет горячая вода в зале. У нас не было горячей воды. На 70 человек был один душ с холодной водой. Этого хватило, чтобы вырастить 30 чемпионов мира. Условия не всегда важны. Боец должен испытывать голод. Если есть всё — куда стремиться? В таких залах рождаются чемпионы. Спортсмену всегда должно чего-то не хватать.
Я набираю опыт, становлюсь старше. Мне 31, такой возраст, когда человек может находиться на пределе возможностей. Буду тренироваться ещё больше, соперник сильный, опасный. Этой мотивации мне не хватало в последних боях. Яквинта, Конор, Барбоза — не те соперники. Чувствую, что во мне разгорелся огонь», — прокомментировал Хабиб Нурмагомедов.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Свой следующий поединок Хабиб Нурмагомедов должен провести против Тони Фергюсона. У обоих бойцов в UFC — серия из 12 побед. Хабиб в последний раз выходил в октагон в сентябре 2019 года и досрочно справился с Дастином Порье, тем самым лишив соперника звания временного чемпиона организации. Фергюсон в последнем бою досрочно справился с Дональдом Серроне.
Ранее стало известно, что Тони Фергюсон подписал контракт на бой с Нурмагомедовым.
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