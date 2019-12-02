Бой Дацика и Ле Баннера привлечёт внимание к финалу серии «Бои по правилам ТНА»

Одиозный российский боец известный трештокер Вячеслав Дацик подерётся со звездой К-1 легендарным французским супертяжеловесом Жеромом Ле Баннером. Супербой пройдёт 15 декабря на площадке TATNEFT ARENA в Казани на финале чемпионата мира «Бои по правилам ТНА».



Президент Чемпионата мира «Бои по правилам ТНА» Андрей Святов прокомментировал это событие и поделился впечатлениями от второго события «Один пояс и один путь» — совместного турнира «Бои по правилам ТНА» и китайского промоушена «WKF Global Boxing Championship», проходившего в городе Синин провинции Цинхай.



«Мы надеемся, что поединок легендарного бойца К-1 Жерома Ле Баннера, на счету которого более чем 100 боев среди профи и российского тафгая Вячеслава Дацика безусловно привлечет внимание к финалам 12-го сезона серии «Бои по правилам ТНА».



Турнир в Китае состоялся на высоте в прямом и переносном смысле. Спортивная арена, где проходили бои, находится на возвышенности 2300 метров над уровнем моря. Поэтому организаторы решили немного отступить от классических правил ТНА, и не назначать четвёртый, дополнительный раунд. Это было связано с отсутствием спортивного опыта участников в тренировке и проживания в условиях высокогорья», который стартовал в феврале этого года.



Российские бойцы одержали верх в гостевой встрече в Китае. Так, Руслан Качагаев, Антон Калинин, Шарабутдин Магомедов и Никита Шостак добились победы в своих поединках с лучшими китайскими спортсменами — представителями Циньхайской академии боевых искусств. Их коллеги по команде Ахмед Муцольгов, Михал Крчмар и Даниил Ермоленко не смогли принести очков в матчевой встрече с бойцами поднебесной», — прокомментировал президент Чемпионата мира «Бои по правилам ТНА» Андрей Святов.