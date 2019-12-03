Гэтжи заявил о готовности заменить Хабиба или Фергюсона в случае отказа

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, заявил, что готов выйти в октагон 18 апреля, в день поединка Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон, если кому-то из бойцов по какой-то причине придётся сняться.

Напомним, в предыдущие годы бой Нурмагомедова и Фергюсона уже не раз срывался.

«Я жду своего шанса на титульный поединок. Мне должны дать бой с победителем апрельского боя. Если есть ещё кто-то, с кем нужно подраться, чтобы получить право на бой за титул, — без проблем. Но не думаю, что есть такой боец.

Я планирую всерьёз подготовиться к апрелю. Я буду готов выйти в октагон в случае чего. Но, конечно, сложно готовиться к бою и проходить тренировочный лагерь, когда у тебя на самом деле нет оппонента», — приводит слова Гэтжи BJPenn.com.

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