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Чжан Вейли и Енджейчик, вероятно, встретятся в марте

Чжан Вейли и Енджейчик, вероятно, встретятся в марте
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпионка UFC в минимальном весе Чжан Вейли и экс-чемпионка организации Йоанна Енджейчик могут провести поединок в марте 2020 года, сообщает MMA Fighting. По сведениям источников, в этом месяце UFC планируют провести номерной турнир UFC 248, в ходе которого соперницы и могут оспорить титул. При этом боссы UFC ещё официально не подтвердили информацию о турнире UFC 248 в марте и даже не определились с потенциальным местом его проведения.

Напомним, китаянка стала чемпионкой промоушена в августе 2019 года. Тогда она досрочно победила Джессику Андраде, отобрав пояс у бразильянки. Что касается Енджейчик, то она предыдущий бой провела в октябре 2019 года. На турнире в Тампе полячка единогласным решением судей справилась с Мишель Уотерсон.

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