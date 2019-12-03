Чжан Вейли и Енджейчик, вероятно, встретятся в марте

Чемпионка UFC в минимальном весе Чжан Вейли и экс-чемпионка организации Йоанна Енджейчик могут провести поединок в марте 2020 года, сообщает MMA Fighting. По сведениям источников, в этом месяце UFC планируют провести номерной турнир UFC 248, в ходе которого соперницы и могут оспорить титул. При этом боссы UFC ещё официально не подтвердили информацию о турнире UFC 248 в марте и даже не определились с потенциальным местом его проведения.

Напомним, китаянка стала чемпионкой промоушена в августе 2019 года. Тогда она досрочно победила Джессику Андраде, отобрав пояс у бразильянки. Что касается Енджейчик, то она предыдущий бой провела в октябре 2019 года. На турнире в Тампе полячка единогласным решением судей справилась с Мишель Уотерсон.