Бетербиев объяснил, почему ему неинтересно драться с Ковалёвым

Российский боксёр Артур Бетербиев, действующий чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе, рассказал, по какой причине он не собирается выходить на ринг с Сергеем Ковалёвым. 2 ноября Ковалёв проиграл Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде и лишился титула чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO.
Бетербиев дал понять, что возможный бой с Ковалёвым не интересует его по той причине, что у Сергея больше нет чемпионского пояса.
«Бой с Ковалёвым не интересен. Я в основном охочусь за поясами, а не за именами, я не хочу никого обидеть, просто мне интереснее пояса. Они бывают то у одного, то у другого. Мне легче концентрироваться на завоевании титулов.
Вот бой с Саулем мне был бы интересен, если и он захочет. Но я не думаю о том, останется ли он в полутяжёлом весе. Зачем мне это?
Также мне было бы интересно встретиться с Дмитрием Биволом. Это бои за чемпионские пояса», — цитирует Бетербиева «Р-Спорт».
Напомним, Бивол — действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA.
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