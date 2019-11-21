Ломаченко предположил, что Альварес испугался Бетербиева и Бивола

Украинский боксёр Василий Ломаченко, действующий чемпион мира в лёгкой весовой категории по версиям WBA (Super), WBC (Franchise) и WBO, рассказал, почему, по его мнению, мексиканец Сауль Альварес не станет драться ни с Артуром Бетербиевым, ни с Дмитрием Биволом, которые попали в список возможных соперников Канело.

2 ноября Альварес победил россиянина Сергея Ковалёва и стал чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии WBO. Бивол — чемпион мира по версии WBA, а Бетербиев — обладатель поясов IBF и WBC.

По мнению Ломаченко, Альварес откажется от боя, если ему предложат сразиться с Бетербиевым или Биволом. Украинец добавил, что Канело согласился подраться с 36-летним Ковалёвым по той причине, что тот уже прошёл пик формы.

«Канело не станет драться с Бетербиевым и Биволом. Он выбрал в соперники Ковалёва, так как тот уже показал весь свой потенциал», — приводит слова Ломаченко BoxingScene.

Ковалёв посмеялся над теми, кто поставил на его победу над Альваресом