А. Емельяненко дал прогноз на возможный бой Нурмагомедов — Мейвезер

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, каковы шансы Хабиба Нурмагомедова на победу в возможном поединке с Флойдом Мейвезером по правилам бокса. Напомним, Нурмагомедов — непобеждённый боец MMA, а Мейвезер не потерпел ни одного поражения в профессиональном боксе.
«Возможно, этот бой даже не состоится. А если и состоится, то никаких шансов на победу (у Нурмагомедова. — Прим. «Чемпионата») нет», — сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу Оксаны Кравцовой.
По мнению бойца, если Нурмагомедов и Мейвезер всё же выйдут на ринг, не исключено, что получится то же самое, что было с Михаилом Кокляевым, который дебютировал в единоборствах с поражения в боксёрском поединке с Емельяненко.
«Это (Мейвезер. — Прим. «Чемпионата») человек, который всю жизнь занимался борьбой и боксом. Иначе всё может получиться как с Кокляевым. Когда захочет Мейвезер, тогда Хабиб упадёт», — добавил Александр.
- 5 декабря 2019
-
15:03
-
14:52
-
14:46
-
14:07
-
13:57
-
13:44
-
13:13
-
12:08
-
11:20
-
10:20
-
09:37
-
09:00
-
00:59
- 4 декабря 2019
-
23:45
-
22:58
-
20:02
-
19:53
-
18:35
-
17:42
-
16:51
-
16:16
-
15:22
-
14:09
-
13:50
-
13:15
-
12:13
-
11:25
-
11:09
-
10:25
-
10:10
-
09:05
-
00:51
- 3 декабря 2019
-
23:45
-
23:29
-
22:20