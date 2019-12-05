А. Емельяненко дал прогноз на возможный бой Нурмагомедов — Мейвезер

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, каковы шансы Хабиба Нурмагомедова на победу в возможном поединке с Флойдом Мейвезером по правилам бокса. Напомним, Нурмагомедов — непобеждённый боец MMA, а Мейвезер не потерпел ни одного поражения в профессиональном боксе.

«Возможно, этот бой даже не состоится. А если и состоится, то никаких шансов на победу (у Нурмагомедова. — Прим. «Чемпионата») нет», — сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу Оксаны Кравцовой.

По мнению бойца, если Нурмагомедов и Мейвезер всё же выйдут на ринг, не исключено, что получится то же самое, что было с Михаилом Кокляевым, который дебютировал в единоборствах с поражения в боксёрском поединке с Емельяненко.

«Это (Мейвезер. — Прим. «Чемпионата») человек, который всю жизнь занимался борьбой и боксом. Иначе всё может получиться как с Кокляевым. Когда захочет Мейвезер, тогда Хабиб упадёт», — добавил Александр.