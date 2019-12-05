«Прилёг он отдохнуть». Емельяненко объяснил, зачем согласился на бой с Кокляевым

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, почему согласился провести поединок со стронгменом Михаилом Кокляевым. 29 ноября Емельяненко в боксёрском поединке нокаутировал Кокляева в первом раунде.
«Бой проводился не для шоу, чтобы там что-то разыгрывать, падать, поскальзываться. Мы просто вышли и по правилам бокса выяснили отношения, а не через интернет.
Человек вышел, перестроился и на ринге попытал своё счастье — побить меня. Я слишком хорошо знаю то дело, куда залез Кокляев. А ему кажется, что он его уже успел освоить. Вот и результат: прилёг он отдохнуть», — сказал боец в интервью YouTube-каналу Оксаны Кравцовой.
Ранее Емельяненко рассказал, как стал бы действовать в возможном поединке с олимпийским чемпионом по боксу Рахимом Чахкиевым.
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