Коробов: если Юбэнк фокусируется на поединке с Чарло, это его проблема

Российский средневес Матвей Коробов поделился впечатлениями от тренировочного лагеря, который он прошёл перед поединком за титул временного чемпиона мира по версии WBA с Крисом Юбэнком-младшим.

«Доволен тем, как прошёл тренировочный лагерь. У меня не было травм, всё прошло гладко. Всё шло по плану, и теперь мы готовы побеждать. В восторге от возвращения в Бруклин спустя год после боя с Джермаллом Чарло. Конечно, испытываю некоторое дежавю: тот же зал, те же люди.

Встреча с Чарло вывела меня на новый уровень. На меня стали смотреть, как на одного из лучших бойцов весовой категории. Теперь собираюсь извлечь максимум, из представившейся мне возможности. Если Юбэнк уже сейчас фокусируется на поединке с Чарло, это его проблемы. Я сосредоточен на том, чтобы выполнить свою работу. Очень уверен в своих силах перед поединком", — приводит слова Коробова BoxingScene.



Встреча Коробова и Юбэнка состоится в ночь на 8 декабря мск в Нью-Йорке. Это будет третья попытка Матвея стать чемпионом мира.