Дрозд: Хантер на первый взгляд кажется неуклюжим и трусоватым

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд поделился мнением о сопернике Александра Поветкина Майкле Хантере. По его словам, на первый взгляд американец производит не лучшее впечатление, но на самом деле это заблуждение.

«Я внимательно посмотрел Хантера, его последний поединок с Кузьминым, и, на первый взгляд, он кажется не совсем обученным, неуклюжим, моментами даже трусоватым, но у него хорошая скорость, чувство дистанции, хороший функционал. У него не совсем стандартная защита, но он пропускает мало ударов, и видно, что парень настойчивый. Кажется, что он не представляет угрозы, но если ввязаться в его темп, в его возню, как это случилось с Сергеем Кузьминым, все может уйти в 12 раундов».

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И вот ещё что, если идти у него на поводу, то происходит так, что и ты в этом поединке смотришься не очень хорошо, вот это он умеет делать своей манерой боя. Очень нестандартный, расхлябанный, кажется внешне физически не сильный, но это обманчиво, с такими соперниками всегда сложно.

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И Саше, конечно, ни в коем случае не нужно ввязываться в эту возню. Саше нужно точечно работать, чтобы не завязнуть в этом болоте, точечно бить серии, повторные серии. В принципе у Саши именно такая работа и поставлена. И нужно много работать в корпус. Возможно, Саше надо будет в начале боя постоянно начинать атаки с корпуса, а потом переводить на голову, а позднее уже начинать с головы.

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Думаю, что если Поветкин функционально готов, заряжен, то он должен достаточно убедительно справиться с Хантером. Будет интересный поединок, я желаю Александру, конечно, только победы», — приводит слова Дрозда промоутерская компания «Мир бокса» на своей странице в «Инстаграме».