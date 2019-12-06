Мама и сестра Джошуа признались, что Поветкин заставил их волноваться

Российский боксёр Александр Поветкин во время пребывания в Саудовской Аравии встретился с мамой и сестрой экс-чемпиона мира Энтони Джошуа, сообщает пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса» на своей странице в «Инстаграме».

«Сегодня Александр Поветкин встретил в гостинице в Эр-Рияде маму Энтони Джошуа Йету Одусанья и его сестру Джанет, которые признались, что он заставил их поволноваться во время прошлогоднего боя с Энтони, и пожелали ему удачи в предстоящем 7 декабря поединке с Майклом Хантером. Александр поблагодарил их и пожелал, чтобы Энтони порадовал их победой в матче-реванше с Энди Руисом», — сказано в заявлении компании «Мир бокса».

Соответствующий пост можно увидеть на странице промоутерской компании «Мир бокса» в «Инстаграме».