Участницу первого женского боя в истории UFC уволили из промоушена

Бывшая претендентка на титул UFC Лиз Кармуш была уволена из UFC. Об этом сообщил инсайдер ММА Ариэль Хельвани. По информации источника, Кармуш узнала об увольнении, занимаясь рекламной деятельностью по поручению промоушена.



«Лиз Кармуш, которая дралась с Рондой Роузи в первом в истории UFC женском бою, вчера было уволена, по сообщению её менеджера Кайла Штольца. Свой последний поединок она провела в августе, это был титульный бой в наилегчайшем дивизионе. Её менеджер сообщил, что Кармуш узнала об этом, когда находилась в Вашингтоне и занималась рекламной деятельностью по поручению UFC», — написал в своём твиттер-аккаунте Ариэль Хельвани.



В последнем для себя поединке в августе 2019 года Кармуш проиграла Валентине Шевченко единогласным судейским решением.