Сэндхаген: сомневаюсь, что Эдгар будет в порядке после боя с Корейским Зомби

Боец UFC Кори Сэндхаген сомневается, что Фрэнки Эдгар сможет вернуться в октагон 21 января 2020 года для поединка с ним после боя с Корейским Зомби 21 декабря, который он принял на коротком уведомлении.
«Судя по тому что мне известно, Эдгар хочет подраться в Южной Корее, а затем вернуться в октагон в январе. Не знаю, как получится на самом деле. Не могу подумать о том, что он будет в полном порядке после пяти раундов против Корейского Зомби.
Не хотел бы держать руку на пульсе вплоть до 21 декабря, продолжать тренировки и соблюдать диету без уверенности, что бой состоится. Я в подвешенном состоянии, так что UFC и моему менеджменту нужно решить этот вопрос. Но я всё ещё хочу подраться с Фрэнки Эдгаром», — приводит слова Кори Сэндхагена MMAJunkie.
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