Тайсон: бой с Руисом или сделает Джошуа лучшим бойцом, или уничтожит его

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон поделился ожиданиями от боя-реванша между Энди Руисом и Энтони Джошуа.
«Этот бой либо делает его лучшим человеком, лучшим бойцом, либо может просто уничтожить его. Тут всё может решить один удар. Особенно у таких больших парней, как эти.
Это изнурительно, это похоже на то, как снаружи ты видишь, как он бьет тебя, и ты ничего не можешь с этим поделать. Когда тебя потрясают, это истощает, после этого ты уже ничего не можешь поделать. Подобное никогда не случалось с Джошуа, ранее он не был в таких ситуациях и может запаниковать», — приводит слова Тайсона Daily Mail.
Прямую трансляцию боя можно будет посмотреть на Первом канале. Начало — в 23:50 мск.
В их первом поединке, в июне 2019 года, Руис сенсационно победил Джошуа, отправив его в нокаут в 7-м раунде.
Британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям Международной боксёрской федерации (IBF), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирной боксёрской организации (WBO).
Напомним, что «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию реванша Джошуа — Руис.
- 7 декабря 2019
-
15:45
-
15:42
-
14:31
-
13:26
-
12:22
-
11:37
-
10:35
-
08:53
-
08:00
-
00:59
-
00:34
- 6 декабря 2019
-
23:42
-
22:43
-
22:36
-
21:40
-
21:24
-
20:27
-
20:16
-
19:34
-
19:21
-
18:09
-
18:01
-
17:18
-
16:25
-
16:00
-
14:55
-
14:18
-
13:19
-
12:07
-
11:03
-
10:17
-
09:08
-
02:38
-
00:53
-
00:40