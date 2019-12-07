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Прямая видеотрансляция боя Поветкин — Хантер начнётся в 23:50 мск

Прямая видеотрансляция боя Поветкин — Хантер начнётся в 23:50 мск
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

7 декабря в пригороде Эр-Рияда Эд-Диръии, Саудовская Аравия, состоится главный поединок года в супертяжёлом весе. Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руис даст реванш бывшему чемпиону мира Энтони Джошуа.

Первый поединок бойцов прошёл летом 2019 года, и американец мексиканского происхождения нокаутировал Энтони, тем самым лишив его титулов. Повторный поединок можно будет увидеть в прямом эфире на Первом канале.

В соглавном событии вечера выступит другой экс-чемпион мира — россиянин Александр Поветкин, его соперником станет Майкл Хантер. Первый канал подготовил видеоанонс вечера бокса в Саудовской Аравии.

Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию реванша Джошуа — Руис.

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