Прямая видеотрансляция боя Поветкин — Хантер начнётся в 23:50 мск

7 декабря в пригороде Эр-Рияда Эд-Диръии, Саудовская Аравия, состоится главный поединок года в супертяжёлом весе. Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руис даст реванш бывшему чемпиону мира Энтони Джошуа.



Первый поединок бойцов прошёл летом 2019 года, и американец мексиканского происхождения нокаутировал Энтони, тем самым лишив его титулов. Повторный поединок можно будет увидеть в прямом эфире на Первом канале.



В соглавном событии вечера выступит другой экс-чемпион мира — россиянин Александр Поветкин, его соперником станет Майкл Хантер. Первый канал подготовил видеоанонс вечера бокса в Саудовской Аравии.



Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию реванша Джошуа — Руис.