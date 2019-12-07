Балаев: был бы я хотя бы средневесом, бросил бы вызов Александру Емельяненко

Экс-чемпион ACB (ныне АСА) в полулёгком весе Марат Балаев рассказал, почему решил начать карьеру в смешанных единоборствах в 37 лет, а также отметил, что является большим фанатом Михаила Кокляева.



«После длительного пребывания в тюрьме мне было уже 37 лет. В любительский вид спорта вернуться не мог. В смешанных единоборствах можно было подзаработать, кроме того, они отлично подходили для борца вольного стиля. Можно сказать, всё было создано для меня.



На тот момент вольная борьба была одним из главенствующих видов единоборств в ММА. Сейчас ситуация не сильно изменилась, но тогда это ощущалось особо. Большинство боёв завершалось переводом в партер с последующим добиванием. В связи с этим подумал начать тренерскую деятельность, но пошёл трудным путём. Решил познавать спорт на собственном опыте, стал бойцом. Начал подтягивать ударную технику. Со временем взял пояс, а аппетит приходит во время еды. До сих пор не могу завершить карьеру.



Говоря о Емельяненко-младшем и его бое с Михаилом Кокляевым… К Михаилу отношусь очень хорошо. Он мне сильно импонирует. Большой болельщик Кокляева, а он поддерживает меня. У нас даже кепки одинаковые. Мне не нравятся высказывания Александра. Большинство из них неприемлемы. Был бы я хотя бы средневесом, бросил бы вызов Емельяненко», — приводит слова Балаева RT.