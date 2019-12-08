Джошуа победил Руиса и снова стал чемпионом мира

В Саудовской Аравии завершился вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретились Энди Руис и Энтони Джошуа. На кону противостояния стояли титулы по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.



Бой прошёл в тактической борьбе. Руис постоянно прессинговал соперника и шёл вперёд, в то время как Джошуа непрестанно маневрировал, смещался, демонстрировал отменную работу на ногах и классный джеб. Британец забирал раунд за раундом и спокойно довёл поединок до победы. Счёт судей — 118:110 118:110, 119:109.



Таким образом, Джошуа взял у Руиса реванш, вернул титулы и снова стал чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO.



Напомним, первая встреча соперников прошла в июне 2019 года. Тогда Руис добыл победу техническим нокаутом в седьмом раунде.

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию боя Джошуа — Руис.